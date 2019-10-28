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28 жовтня • оновлено в 15:23
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Попався серед білого дня: новий Mercedes S-class 2020 впіймали на дорозі

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Mercedes W223 в ході дорожніх випробувань потрапив на фото і відео. Прем'єра моделі відбудеться наступного року.

Як повідомляє OBOZREVATEL, новий Mercedes S-class 2020 вкотре встановить вищі стандарти у сегменті розкішних авто. Дизайн моделі ще не розсекречений – поки на дороги випускають прототипи у камуфляжі. Але дещо вже видно.

Mercedes S-class W223 2020

Mercedes S-class W223 2020

скріншот із відео

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Найперше слід зазначити, що новинка збереже пропорції і силует попередника з довгим капотом і елегантною формою бічного скла.

Mercedes S-class W223 2020

Mercedes S-class W223 2020

скріншот із відео

Mercedes S-class актуальної генерації

Mercedes S-class актуальної генерації

mercedes-benz.com

Передня решітка стане ще більшою, а задні ліхтарі отримають горизонтальну орієнтацію з додатковими секціями на кришці багажника. Можливо, за останньою модою їх об'єднають світлодіодною смугою, але під камуфляжем таку деталь роздивитись неможливо.

Mercedes S-class W223 2020

Mercedes S-class W223 2020

скріншот із відео

Мабуть, найцікавіший елемент, який отримає новий "Мерседес" – висувні ручки дверей на зразок тих, які використовує у своїх електромобілях Tesla.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром Mercedes презентує люксову модифікацію свого найбільшого кроссовера – вже відома його зовнішність!

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини видео Mercedes-Benz
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