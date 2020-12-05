Поліція зупинила водія за використання звичайних ліхтариків замість фар

Офіцер поліції штату Вашингтон, США, Рік Джонсон розповів про незвичайний випадок, з яким він зіткнувся під час несення служби. На одному з шосе патрульний помітив машину, у якої дуже погано горіли фари. Виявилося, що замість штатної оптики на автомобілі були встановлені звичайні ліхтарики.

Як пише Autoevolution, причина виявилася в тому, що затриманий Chevrolet незадовго до цього побував у ДТП й отримав серйозні пошкодження передньої частини, однак замість того, щоб, наприклад, скористатися евакуатором, власник вирішив продовжити рух, встановивши "кустарну" оптику. Але мало того, що вона не могла замінити штатні фари за силою світла, так ще й живилася від практично розрядженого акумулятора.

Хоча цьому водієві слід віддати належне за нестандартне мислення і вміння працювати з підручними засобами, було б за краще, якби він використовував цей творчий потенціал у менш небезпечних цілях. Ліхтарики не можна використовувати замість фар, оскільки вони не можуть забезпечити необхідний світловий потік. Це незаконно і небезпечно, відзначає видання.

Втім, це виявилася не вся історія. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у водія були відликані права. Тепер йому доведеться відповідати одразу за два правопорушення.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що: