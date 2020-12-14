Поліція зловила німця, який 40 років керував машиною без водійських прав

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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Поліція зловила німця, який 40 років керував машиною без водійських прав

Дорожня поліція Німеччини зупинила 67-річного чоловіка, який керував машиною без водійських прав протягом 40 років. Довгі роки німець працював кур'єром, і весь цей час йому вдавалося уникати поліцейських патрулів.

Як повідомляє Deutsche Welle, незвичайний інцидент стався на одному з автобанів біля міста Трір в Західній Німеччині. Видання зазначає, що автомобіліста поліцейські зупинили випадково – у нього вирішили перевірити документи в рамках профілактичних заходів. Німець пред'явив правоохоронцям папір, з якої випливало, що його посвідчення водія тимчасово перебуває в поліцейській дільниці. Охоронцям закону це здалося підозрілим, і вони зробили додаткову перевірку. Як з`ясувалося, запит був поданий не дарма: документ виявився липовим. Також було встановлено, що у водія взагалі немає прав, при цьому за кермом він перебував вже як чотири десятки років.

Варто відзначити, що керування без водійських прав є в Німеччині надзвичайно серйозним злочином, за це передбачено навіть тюремне ув'язнення з конфіскацією автомобіля. Однак яке покарання понесе літній чоловік, поки невідомо. Також залишається загадкою, чому він не намагався отримати водійські права за весь цей час.

Втім, це не єдиний подібний випадок, з яким стикалася німецька поліція. У липні цього року правоохоронці затримали 69-річну жінку, яка їздила без прав 39 років. Можливо, пенсіонерка і далі залишалася непоміченою для поліції, якби не протаранила іншу машину на стоянці і не зникла після цього з місця пригоди.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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