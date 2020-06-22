Поліція заборонила їздити автомобілю, у якому знайшли 64 несправності

Поліцейські Німеччини мають ексклюзивне право забороняти тим чи іншим автомобілям пересуватися дорогами, якщо вони вважають, що їхній технічний стан залишає бажати кращого. Час від часу "копи" справді стикаються зі зламаними машинами, які таять у собі небезпеку, але нещодавно вони виявили абсолютного рекордсмена в цій справі.

Як пише ruhr24.de, у місті Люденшайд дорожня поліція зупинила старий фургон Fiat, який привернув увагу своїм моторошним зовнішнім виглядом. І, як виявилося пізніше, затримали машину не дарма – загалом у ній налічили 64 несправності.

Автомобіль, у якому знайшли 64 несправності ruhr24.de

Список і характер недоліків вдався приголомшливим. Зокрема, під час візуального огляду поліцейські виявили, що на місці стекол розміщувалася плівка, кермо видавало дивні звуки (скрипіло) під час повороту, гальмо стоянки не працювало, навісні панелі буквально відвалювалися з кузова, а задні двері взагалі трималися на гумі.

Після цього поліція відправила машину на станцію для техогляду, де у "Фіата" знайшли ще низку дефектів, що шокують. Гальма мали мінімальну функціональність, в кузові та в підлозі автомобіля було виявлено отвори розміром із руку, а з порогів витікала вода.

Вочевидь, що на дорогу такий автомобіль тепер не повернеться – його, безсумнівно, знімуть із реєстрації та відправлять під прес.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що щасливий власник нового VW розбив авто відразу після придбання.