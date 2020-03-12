Поліція відправить під прес автомобіль за 60 млн грн. Фото

Законодавство деяких країн передбачає, що придбаний на "брудні" гроші автомобіль підлягає утилізації. Така практика нерідко призводить до того, що під знищення потрапляють дорогі і ексклюзивні маішни.

Саме така доля може спіткати ексклюзивний Bugatti Veyron Sang Noir, який, як з'ясував OBOZREVATEL, був куплений на кошти, отримані шляхом "відмивання".

Bugatti Veyron Sang Noir, який хочуть відправити під прес Dar24News

Рідкісний гіперкар був конфіскований агентством по боротьбі з наркотиками Замбії у місцевого наркобарона. Автомобіль і його власник були затримані в столичному аеропорту, який знаходиться в місті Лусака.

Відповідно до законів Замбії, тепер автомобіль можуть пустити під прес. І це при тому, що йдеться про дійсно рідкісну моделі – була випущена лише дюжина Bugatti Veyron Sang Noir. Кожен з цих екземплярів має чорне забарвлення кузова, тоновану оптику і салон з помаранчевої шкіри. Ціна одного такого Бугатті – більш 2 млн євро (за нинішнім курсом це 58 млн грн).

Bugatti Veyron Sang Noir 2008 cars.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про курйозний ДТП, яке сталося в США: кросовер BMW пошкодив на майданчику два суперкара, кожен з яких коштує мінімум 350 000 доларів.

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