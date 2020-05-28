Поліція СРСР: які автомобілі ДАІ їздили дорогами

У ДАІ в СРСР було не дуже велике різноманіття у виборі транспортних засобів. Але, як повідомляє Autonews, всі машини радянської поліції відрізнялися від цивільних автомобілів.

ГАЗ М-1

В тридцятих роках минулого століття, коли Відділ з регулювання вуличного руху (ВРВР) ще не був об'єднаний з ДАІ, співробітники відомства крім мотоциклів використовували ГАЗ М-1. Цю модель можна назвати першим поліцейським автомобілем СРСР, паралельно свого часу машина була найпоширенішою цивільною моделлю.

ГАЗ М-1 diesel.elcat.kg

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Машина, яка була майже повністю копією Ford Model B, від стандартного авто в модифікації для ВРВР відрізнялася тільки встановленим на даху гучномовцем. Згодом на кузові з'явилися червоні написи з назвою відомства.

Москвич 400

Ще один брат-близнюк – на цей раз конструктори надихалися Opel Kadett. З цікавого обладнання – ті ж гучномовці на даху. Цікаво, що у автомобіля не було повторювачів поворотів.

Москвич 400 am02.ru

ГАЗ-М20 Побєда

Модель, яку деякі називають спортивним авто, отримала обладнання, яке з'явилося вперше в машинах ДАІ СРСР: радіостанцію для зв'язку з відділенням та обігрівач салону. У МВС власними силами переобладнали машини для дорожніх служб, які активно експлуатувалися в 50-х роках.

ГАЗ-М20 Побєда am02.ru

ГАЗ 21 Волга

Загалом, від свого попередника ця машина міліції майже нічим не відрізнялася. Але з часом автомобіль почали обладнувати проблисковими маячками і великими протитуманними фарами – ці елементи приєдналися до вже звичного набору з гучномовця та радіостанції. Пізніше з'явився п'ятидверний універсал ГАЗ 22 Волга.

ГАЗ 21 Волга ТАСС

ГАЗ 22 Волга am02.ru

ГАЗ 24 Волга

На зміну 21 Волзі наприкінці 60-років прийшла ГАЗ 24. Гучномовці, проблискові маячки, радіостанція для зв'язку з відділенням – все досить стандартно. За аналогією з попередником, згодом з'явився і універсал – ГАЗ 24-02.

ГАЗ 24 Волга ІТАР-ТАСС

Москвич 412

Більш легкий і верткий в порівнянні з Волгою Москвич здавався трохи більш універсальним та сучасним транспортним засобом. Для міліції СРСР модель оснастили всім необхідним обладнанням.

Москвич 412 drive2.ru

РАФ 22033

Зібраний в Латвії спеціальний мікроавтобус призначався в першу чергу для роботи на місці ДТП. Для цього машину оснащували фотоустаткуванням, друкарською машинкою, мобільними дорожніми знаками та супутніми елементами на зразок конусів.

РАФ 22033 wikipedia.org

ВАЗ 2101

Модифікація для ДАІ називалася ВАЗ 2101-94. Головні відмінності від цивільної моделі полягали в зовнішності – фірмовий синьо-жовтий окрас кузову і проблискові маячки.

ВАЗ 2101 auto.ru

ВАЗ 2108

Останній автомобіль, який заступив на службу ДАІ СРСР. Зі спеціального обладнання можна відзначити гучномовець, проблискові маячки та розетки для підключення необхідного зовнішнього обладнання.

ВАЗ 2108 pinterest.com

Раніше, як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася інформація про цілу колекцю автомобілів СРСР, яку вирішили продати за кілька мільйонів рублів.