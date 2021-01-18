Поліція отримала доступ до даних митниці: тепер "євробляхерів" зможуть штрафувати

Українські поліцейські отримали доступ до бази даних митниці і тепер зможуть побачити, хто та коли ввіз автомобіль на іноземних номерах.

Про це повідомляє Pavlovsky News на своїй сторінці у FB. З появою у поліцейських доступу до всієї інформації про транспортний засіб від митниці, вони зможуть залучати до адміністративної відповідальності водіїв автомобілів на "бляхах", якщо ними порушено українське законодавство.

Зокрема, згідно з ч.8 ст.121 КУпАП, водієві загрожує штраф у розмірі 8500 грн, в тих випадках, якщо:

він керує транспортним засобом з порушенням термінів його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту;

ТС використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні,

ТС передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщувала в митний режим транзиту.

А в разі повторного скоєння аналогічних дій протягом року, згідно ч.9 ст.121 КУпАП, водія чекають штраф 17 тисяч грн, позбавлення права керування транспортними засобами на строк 1 рік та оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.

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