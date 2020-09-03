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Поліція конфіскувала у наркодилера колекцію рідкісних автомобілів

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
1,2 т.
Поліція знайшла гараж наркоторговця, в якому було 22 машини

Поліція знайшла гараж наркоторговця, в якому було 22 машини.

У штаті Массачусетс (США) поліція виявила будівлю з колекцією рідкісних автомобілів. Транспортні засоби знайшли під час обшуку після арешту наркоторговця.

За інформацією TopGir, злочинця на ім'я Корі Тейлор розкрили випадково. Поліція виявила в його фургоні 62 кг маріхуани та кілька кастетів. Тейлор намагався довести, що жодного відношення до "товару" не має і просто працює кур'єром.

Зловмисник володів старою спорудою, в якій крім машин знайшли зброю.

Зловмисник володів старою спорудою, в якій крім машин знайшли зброю. Фото: topgir.com.ua

Після перевірки правоохоронці з'ясували, що зловмисник володіє старим будинком колишньої пожежної служби. Зовні споруда виглядає занедбаною, однак всередині її повністю відремонтували.

Усередині старої будівлі перебували 22 авто.

Усередині старої будівлі перебували 22 авто. Фото: topgir.com.ua

Nissan Skyline – дуже рідкісний автомобіль.

Nissan Skyline – дуже рідкісний автомобіль. Фото: topgir.com.ua

У гаражі знаходилася зброя і 22 рідкісних автомобіля, серед яких: Toyota Supra, Nissan GT-R, Nissan Skyline, Nissan 350Z, BMW M3, Mitsubishi Lancer Evolution, Mazda RX-7.

Всі транспортні засоби вже конфісковані. Тейлора відправили під домашній арешт, але злочинцеві вдалося втекти.

У гаражі виявилося кілька однакових Toyota Supra.

У гаражі виявилося кілька однакових Toyota Supra. Фото: topgir.com.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про загадкове кладовище автомобілів СРСР, яке виявили в Саудівській Аравії.

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