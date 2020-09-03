Поліція конфіскувала у наркодилера колекцію рідкісних автомобілів

Поліція знайшла гараж наркоторговця, в якому було 22 машини.

У штаті Массачусетс (США) поліція виявила будівлю з колекцією рідкісних автомобілів. Транспортні засоби знайшли під час обшуку після арешту наркоторговця.

За інформацією TopGir, злочинця на ім'я Корі Тейлор розкрили випадково. Поліція виявила в його фургоні 62 кг маріхуани та кілька кастетів. Тейлор намагався довести, що жодного відношення до "товару" не має і просто працює кур'єром.

Зловмисник володів старою спорудою, в якій крім машин знайшли зброю. Фото: topgir.com.ua

Після перевірки правоохоронці з'ясували, що зловмисник володіє старим будинком колишньої пожежної служби. Зовні споруда виглядає занедбаною, однак всередині її повністю відремонтували.

Усередині старої будівлі перебували 22 авто. Фото: topgir.com.ua

Nissan Skyline – дуже рідкісний автомобіль. Фото: topgir.com.ua

У гаражі знаходилася зброя і 22 рідкісних автомобіля, серед яких: Toyota Supra, Nissan GT-R, Nissan Skyline, Nissan 350Z, BMW M3, Mitsubishi Lancer Evolution, Mazda RX-7.

Всі транспортні засоби вже конфісковані. Тейлора відправили під домашній арешт, але злочинцеві вдалося втекти.

У гаражі виявилося кілька однакових Toyota Supra. Фото: topgir.com.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про загадкове кладовище автомобілів СРСР, яке виявили в Саудівській Аравії.

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