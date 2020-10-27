Поліцейським видали спорткар Lexus для 'відлову' порушників швидкості

Компанія Lexus подарувала японській поліції новітній спорткар LC 500. Так, автовиробник вирішив внести свою лепту у справу боротьби зі злісними порушниками ПДР.

Як пише Top Gear, поліцейський Lexus LC 500 буде займатися полюванням на порушників швидкісного режиму – насамперед під приціл потраплять нічні гонщики. Із цим автомобілю допоможе його потужний двигун: 5,0-літровий V8, що розвиває 471 к.с.

Спорткар буде використовуватися в префектурі Тотігі, що на північ від Токіо. Він поповнить ряди автопарку місцевої дорожньої поліції і, як сподіваються "копи", допоможе знизити аварійність на дорогах і зменшити загальну кількість ДТП у регіоні.

Необхідну для початку роботи на поліцейськую службу адаптацію "Лексус" уже пройшов: його забезпечили червоними спецсигналами з гучномовцем, біло-чорною лівреєю з написами "POLICE", а також спецзв'язком.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що у Франції водія спіймали на швидкості 250 км / ч. Поліції автомобіліст заявив, що у такий спосіб він хотів уникнути штрафу.