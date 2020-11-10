Поліцейський суперкар Lamborghini врятував життя людині

Житель Італії екстрено потребував пересадки нирки, і щоб її оперативно доставили в клініку, медики звернулися за допомогою в поліцію. Правоохоронці відгукнулися і виділили для рятувальної операції свій найкращий автомобіль – суперкар Lamborghini Huracan.

Як повідомляє Motor1, незвичайний випадок стався 5 листопада. Поліцейський екіпаж для виконання спецзавдань отримав наказ перевезти нирку для трансплантації з Падуї до Риму. Відстань між двома містами становить близько 500 км, і зазвичай на подолання цього шляху йде 5 годин, проте поліцейські впоралися з цим значно швидше – донорський орган він привезли менш ніж за 3 години (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Lamborghini Huracan поліції Італії Motor1

Багато в чому це стало можливим саме завдяки динаміці Lamborghini. Часом поліцейські розвивали на шосе швидкість 230 км/год.

До слова, "Уракан" італійських правоохоронців ідеально підходить для виконання не тільки поліцейських, а й медичних завдань: на його борту є холодильник і дефібрилятор.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні побудували "Ланос" з максимальною швидкістю 300 км / год. Потужність цього авто – 500 к.с.