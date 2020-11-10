Поліцейський суперкар Lamborghini врятував життя людині

Віталій Сазонов Новини 13:40, 10.11.2020

Житель Італії екстрено потребував пересадки нирки, і щоб її оперативно доставили в клініку, медики звернулися за допомогою в поліцію. Правоохоронці відгукнулися і виділили для рятувальної операції свій найкращий автомобіль – суперкар Lamborghini Huracan.

Як повідомляє Motor1, незвичайний випадок стався 5 листопада. Поліцейський екіпаж для виконання спецзавдань отримав наказ перевезти нирку для трансплантації з Падуї до Риму. Відстань між двома містами становить близько 500 км, і зазвичай на подолання цього шляху йде 5 годин, проте поліцейські впоралися з цим значно швидше – донорський орган він привезли менш ніж за 3 години (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Lamborghini Huracan поліції Італії
Motor1

Багато в чому це стало можливим саме завдяки динаміці Lamborghini. Часом поліцейські розвивали на шосе швидкість 230 км/год.

До слова, "Уракан" італійських правоохоронців ідеально підходить для виконання не тільки поліцейських, а й медичних завдань: на його борту є холодильник і дефібрилятор.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні побудували "Ланос" з максимальною швидкістю 300 км / год. Потужність цього авто – 500 к.с.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Коронавірусом в Україні заразилися понад 10 тисяч за добу: статистика МОЗ на 10 листопада

Бродський – Зеленському: проїдьтеся лікарнями й подивіться в очі тим, хто помирає

Зеленський та Єрмак захворіли на коронавірус

COVID-19 у Зеленського і Єрмака: нехай побудуть у шкурі простого люду

Путін оголосив про введення російських миротворців у Нагірний Карабах. Відео заяви