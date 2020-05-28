Поліцейський рейд закінчився конфіскацією 39 елітних авто

У Нідерландах поліцейські сили провели велику cпецоперацію в рамках боротьби з відмиванням грошей. Її результатом стала конфіскація майна, зокрема, чотирьох десятків елітних авто.

Як повідомляє видання autoblog.nl, в фінансових махінаціях підозрювалася місцева компанія з прокату автомобілів. Поліцейські нагрянули з обшуком і в саму фірму, і до осіб, які з нею були пов'язані.

Поліція конфіскувала 39 авто autoblog.nl

"Уловом" силовиків стали 39 автомобілів – 26 з них були вилучені у прокатної компанії, інші ж – у її партнерів. Серед машини виявилися такі дорогі моделі, як Mercedes-AMG G63, Bentley Bentayga, Mercedes E53 AMG і Tesla Model S.

Поліція конфіскувала 39 авто autoblog.nl

Крім того, було конфісковано і інше майно – наприклад, безліч дорогих годинників Rolex, Hublot і Audemars Piquet.

В операції було задіяно приблизно 70 офіцерів.

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