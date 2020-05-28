Поліцейські машини вирішили "смажити" для боротьби з вірусом

Зовсім нещодавно ми розповідали про результати дослідження Університету Джорджії, після яких високі температури назвали ворогом COVID-19. Тепер поліцейські машини будуть "смажити".

Спільно з дослідниками з Університету Огайо компанія Ford розробила алгоритм, який дозволить ефективно продезінфікувати салон поліцейського автомобіля. Це торкнулося спеціалізованих модифікацій позашляховиків Ford Explorer, вироблених з 2013 року.

Поліцейські машини Ford будуть піддавати дії високих температур drom.ru

У зв'язку з тим, що поліцейські часто контактують з великою кількістю людей, сьогодні питання дезінфекції службового транспорту особливо актуальне. Тепер кліматична установка таких машин разом з двигуном навчені підвищувати температуру салону поліцейського авто до 56 градусів за Цельсієм. Це дозволяє знищити 99% бактерій вірусу за 15 хвилин.

Поліцейські машини Ford будуть піддавати дії високих температур drom.ru

Особливий режим активується за допомогою спеціальної комбінації клавіш. Звісно, під час дезінфекції всередині машини не повинні знаходитися люди. А щоб дати зрозуміти, що машина "зайнята справою" і ніхто не повинен в неї в цей період сідати, задіюється окремий алгоритм ілюмінації зовнішньої світлотехніки. Вона ж за допомогою спеціального візуального сигналу повідомить, що процедуру завершено.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, світові автовиробники всіма силами сприяють лікарям і рятувальникам в період боротьби з коронавірусом.