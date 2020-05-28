Поліцейські машини вирішили "смажити" для боротьби з вірусом
Зовсім нещодавно ми розповідали про результати дослідження Університету Джорджії, після яких високі температури назвали ворогом COVID-19. Тепер поліцейські машини будуть "смажити".
Спільно з дослідниками з Університету Огайо компанія Ford розробила алгоритм, який дозволить ефективно продезінфікувати салон поліцейського автомобіля. Це торкнулося спеціалізованих модифікацій позашляховиків Ford Explorer, вироблених з 2013 року.
У зв'язку з тим, що поліцейські часто контактують з великою кількістю людей, сьогодні питання дезінфекції службового транспорту особливо актуальне. Тепер кліматична установка таких машин разом з двигуном навчені підвищувати температуру салону поліцейського авто до 56 градусів за Цельсієм. Це дозволяє знищити 99% бактерій вірусу за 15 хвилин.
Особливий режим активується за допомогою спеціальної комбінації клавіш. Звісно, під час дезінфекції всередині машини не повинні знаходитися люди. А щоб дати зрозуміти, що машина "зайнята справою" і ніхто не повинен в неї в цей період сідати, задіюється окремий алгоритм ілюмінації зовнішньої світлотехніки. Вона ж за допомогою спеціального візуального сигналу повідомить, що процедуру завершено.
Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, світові автовиробники всіма силами сприяють лікарям і рятувальникам в період боротьби з коронавірусом.