Політ Tesla: у мережі набирає популярність відео зі стрибком Model X

Власник кросовера Tesla Model X Девід Добрек вирішив з'ясувати, наскільки високо може підстрибнути його автомобіль. Для цього він віддав ключі від машини трюкачу-мотоциклісту.

Експеримент виник спонтанно. Як з'ясував OBOZREVATEL, на одній з вулиць Лос-Анджелеса, з досить крутим спуском і підйомом, господар електрокара помітив двох мотоциклістів, які використовували нерівну ділянку в якості трампліну. І Добрек, і двоє інших хлопців, задалися питанням: чи зможе зможе важка машина повторити трюк байків. Після цього власник Тесли попросив зробити стрибок на його авто одного з мотоциклістів, а сам вирішив зняти весь процес на відео.

Стрибок Tesla Model X thedrive.com

Машина ефектно перестрибнула "пагорб", чим викликала захват у ініціаторів затії. Саме ж відео зі стрибком Добрек опублікував у своєму Twitter: всього за два дні воно зібрало майже 7 млн переглядів. Більш того, на нього навіть відреагував Ілон Маск: щоправда, глава Tesla залишив у коментарі лише знак оклику.

! - Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2020

Що ж стосується наслідків, автомобіль і водій залишилися цілі і неушкоджені, однак трюк не можна назвати цілком безпечним, оскільки він проводився у житловій зоні та поряд з безліччю припаркованих авто.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував захоплююче відео мелодії гайкових ключів. У виконанні працівника СТО, до речі.

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