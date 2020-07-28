Покупця авто на коронавірусні гроші хочуть посадити до в'язниці

Стас Сіділєв Новини 19:30, 28.07.2020 Оновлено: 19:53, 28.07.2020

Американський бізнесмен звернувся по допомогу до уряду США в період економічного уповільнення на тлі пандемії. Але за покупку авто на виділені кошти його хочуть відправити у в'язницю.

Девід Хайнс запросив кредит у розмірі $13,5 мільйона для виплати зарплат співробітникам, задіяним в його бізнесах. Замість цієї суми держава виділила менше – лише $3,9 млн. У цьому разі гроші можна було не повертати, але необхідно довести доцільність витрат і підтвердити виплату зарплат.

Проте Хайнс витратив більше $300 000 на купівлю суперкару Lamborghini Huracan. За вирахуванням інших витрат у нього залишилося близько $3,5 мільйонів, але цю суму разом з автомобілем уже конфіскували.

Автомобіль уже конфіскували разом із грошима, що залишилися.
Фото: Lamborghini

Підприємця звинувачують у фінансових махінаціях, адже прохання про кошти для бізнесу супроводжувалося неправдивими даними про підприємства та їх співробітників. Тепер йому загрожує 30 років тюремного ув'язнення та $1 000 000 штрафу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про американського колекціонера, якого звинуватили в шахрайстві. Для виплати штрафу доведеться продати майно, зокрема незвичайні машини.

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