Блогер придбав вживану Ferrari і нарахував прихованих пошкоджень на $25 000

Американський блогер Деймон Фраєр розповів про невдалу купівлю вживаної машини. Він придбав спорткар Ferrari 488 GTB, у якого в процесі діагностики розкрилося безліч прихованих пошкоджень на загальну суму 25 000 доларів.

Про це він розповів у відео на YouTube-каналі Daily Driven Exotics. За словами блогера, помилка була в тому, що суперкар купувався швидко – через брак часу ютубер не встиг оглянути машину. Ба більше, він навіть не бачив суперкар перед покупкою. Лише тільки після переформлення оформлення Фраєр завіз автомобіль на діагностику, де отримав уявлення про реальний стан свого суперкара (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Ferrari 488 GTB Ferrari

Виявилося, що у автомобіля були пофарбовані кілька елементів, зокрема, задній бампер та вся боковина (причому робота по кузову була виконана досить непрофесійно, з огляду на те, що фарба потрапила на ті частини, де її не повинно було бути). Крім того, були зруйновані численні пластикові накладки, а також виявлені сліди клею на деяких деталях автомобіля. Машина був випущена у 2017 році і проїхала лише 17 000 км, однак, як видно, у неї було невелике, але "бурхливе" минуле.

Розбирання автомобіля та виявлення пошкоджень починається у відео з 9:35:

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