Покинуту Subaru Impreza WRX знайшли прямо біля дороги

Subaru Impreza WRX – культовий автомобіль, який особливо цінний в середовищі колекціонерів та автомобільних фанатів. Проте, не всі екземпляри цієї моделі похвалитися гаражним зберіганням та хорошим станом.

Так, один з Subaru Impreza WRX першого покоління був виявлений кинутим прямо на вулиці в Гонконзі. Судячи з фото, які з'явилися в Facebook-спільноті Abandoned, rotten & rusty cars, автомобіль покинули біля дороги досить давно.

Покинута Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

У яскраво-жовтого Subaru вже почало злазити ЛФП і з'явлася наскрізна іржа. Крім того, машина стала покриватися травою.

Покинута Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Покинута Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Покинута Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Покинута Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Покинута Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Subaru Impreza WRX першого покоління випускалася з 1992 по 2000 роки. Від більшості аналогів спортивний седан/хетчбек відрізнявся більш потужним двигуном (опозитний мотор розвивав від 211 до 320 к.с. в залежності від модифікації), іншими налаштуваннями підвіски, меншим кліренсом та зовнішнім обвісом з великим антикрилом на кришці багажника. Привід, звичайно, 4х4.

Subaru Impreza WRX (1992-2000) jalopnik.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що стали відомі характеристики першого електромобіля Subaru.

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