Покинуті в пустелі автомобілі продають за безцінь

У пустелі Сонора (Арізона, США) власник автопарку з 29 американських машин розпродає свою колекцію. Загальна вартість – близько $51 000 доларів. Зовсім небагато за таку кількість.

Автомобілі можна купити і окремо, якщо комусь не потрібні три десятки машин у сумнівному стані. Транспортні засоби довгий час знаходяться на відкритому повітрі в пустелі під впливом досить агресивного клімату. Ціни на автомобілі вийшли дуже різними.

29 машин з США продають задешево craigslist.org

29 машин з США продають задешево craigslist.org

За найдешевшу машину в колекції просять всього 650 доларів. В середньому автомобілі оцінені в 800-1500 дол, проте деякі екземпляри коштують кілька тисяч. Так, найдорожчий – Pontiac Lemans 1967 – оцінений в $5000. А за $800 можна придбати Buick, який випущений в 1939 (81 рік тому) – це найстаріший автомобіль в добірці.

29 машин з США продають задешево craigslist.org

29 машин з США продають задешево craigslist.org

Стан машин відверто лишає бажати кращого. Мало хто з них все ще здатний пересуватися самотужки. Від того і низькі ціни. Мабуть, власникові терміново знадобилося звільнити простір. До того ж, чим довше ТЗ залишатимуться під відкритим небом, тим більше погіршуватиметься їх стан і знижуватиметься вартість.

29 машин з США продають задешево craigslist.org

29 машин з США продають задешево craigslist.org

29 машин з США продають задешево craigslist.org

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