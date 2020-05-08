Поки ще вдома: ТОП-7 фільмів про автомобілі всіх часів

Найчастіше тема автомобілів знаходить відображення в статтях і телевізійних шоу, а ось героями фільмів наші "залізні брати" стають не так часто.

Тим не менш, є кілька шедевральні кінострічок, які обов'язково потрібно подивитися кожному автомобільному фанату. В даному випадку маються на увазі фільми, де машини грають головну роль, а не використовуються як транспорт, який доставляє головного героя з точки А в точку Б.

OBOZREVATEL зібрав якраз сім таких фільмів. Вони безперечно є найвеличнішими та найкращими за всі часи.

Ford проти Ferrari (2019)

cinemaflood.com

Легендарний спорткар Ford GT став продуктом нещадного суперництва, яке тривало між Генрі Фордом II та Енцо Феррарі протягом більшої частини 1960-х років. І суперництво це відбувалося не в кабінетах маркетологів, а на справжнісінькому поле битви – в гонці на витривалість 24 години Ле-Мана. Фільм Ford проти Ferrari, який, безумовно, є найкращою автомобільною кінострічкою 2010-х років, динамічно та захоплююче розповідає про події тих років.

Гонка (2013)

medium.com

Гонка 2013 також грунтується на реальних подіях, її основна лінія сюжету – суперництво між Джеймсом Хантом та Нікі Лауда, двома найвеличнішими пілотами Формули-1 1970-х років. Картина занурює глядачів в одну з безжалісних та захоплюючих епох історії Формули-1 і завершується вогненною катастрофою 1976 року, яка ледь не вбила Лауду.

Форсаж (2001)

theverge.com

За два десятки років Форсаж перетворився з фільму (цього року вже повинна вийти 9-я частина), який доносив до широкої публіки справжню автомобільну культуру, на типову кінострічку-бойовик. Щоб максимально просочитися духом спорткарів, захоплюючих вуличних гонок і навіть ідеєю автомобільної механіки в цілому, обов'язково потрібно подивитися саме першу частину Форсажу, яка вийшла ще у 2001 році.

Викрасти за 60 секунд (2000)

fishki.net

Одна з найбільш знакових картин з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Все починається з того, що його герою, маститому викрадачеві авто авто та неймовірно крутому водієві, потрібно викрасти 50 автомобілів за одну ніч, щоб врятувати свого брата. Однак в одну мить "щось пішло не так" і героєві належить виплутатися з неймовірно складною ситуацією. Його помічником в цій справі стає культовий Ford Mustang 1967 року, більше відомий як Елеонор.

Конвой (1978)

afisha.ru

Той рідкісний випадок, коли в центрі уваги не легкові авто, а вантажівки. Сюжет оповідає про далекобійників, які вступили в конфлікт з "поганим" шерифом. В знак протесту вони збираються в автомобільну колону, яка збільшується у міру просування. Головна роль тут відведена досвідченому далекобійнику Мартіну Пенуолду на прізвисько Гумове Каченя на тягачеві Mack RS700L.

Ле-Ман (1971)

motorsportmagazine.com

Ле-Ман 1971 – це фільм два в одному. З одного боку, він дозволяє глядачам подорожувати в часі і дає їм повний доступ до захоплюючої автомобільної гонки 24 години Ле-Мана 1971 року. З іншого – наочно показує, що потрібно для того, щоб людина і машина працювали як єдине ціле тривалий час навіть при надвисоких навантаженнях. Ferrari 512LM та Porsche 917 (два найлегендарніших гоночних автомобіля всіх часів) грають зіркові ролі в цьому фільмі.

Булліт (1968)

Скріншот відео

Поліцейський трилер Булліт не розповідає суто про автомобілі, і все ж він вартий перегляду. Хоча б через еффектну автомобільну погоню (одну з найкрутіших в історії Голлівуду) вулицями Сан-Франциско: в цій сцені головний герой переслідує на Ford Mustang GT390 двох кілерів, які намагаються втікти на Dodge Charger R/T.

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