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8 травня • оновлено в 15:41
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Поки ще вдома: ТОП-7 фільмів про автомобілі всіх часів

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Найчастіше тема автомобілів знаходить відображення в статтях і телевізійних шоу, а ось героями фільмів наші "залізні брати" стають не так часто.

Тим не менш, є кілька шедевральні кінострічок, які обов'язково потрібно подивитися кожному автомобільному фанату. В даному випадку маються на увазі фільми, де машини грають головну роль, а не використовуються як транспорт, який доставляє головного героя з точки А в точку Б.

OBOZREVATEL зібрав якраз сім таких фільмів. Вони безперечно є найвеличнішими та найкращими за всі часи.

Ford проти Ferrari (2019)

Поки ще вдома: ТОП-7 фільмів про автомобілі всіх часів

cinemaflood.com

Легендарний спорткар Ford GT став продуктом нещадного суперництва, яке тривало між Генрі Фордом II та Енцо Феррарі протягом більшої частини 1960-х років. І суперництво це відбувалося не в кабінетах маркетологів, а на справжнісінькому поле битви – в гонці на витривалість 24 години Ле-Мана. Фільм Ford проти Ferrari, який, безумовно, є найкращою автомобільною кінострічкою 2010-х років, динамічно та захоплююче розповідає про події тих років.

Гонка (2013)

Поки ще вдома: ТОП-7 фільмів про автомобілі всіх часів

medium.com

Гонка 2013 також грунтується на реальних подіях, її основна лінія сюжету – суперництво між Джеймсом Хантом та Нікі Лауда, двома найвеличнішими пілотами Формули-1 1970-х років. Картина занурює глядачів в одну з безжалісних та захоплюючих епох історії Формули-1 і завершується вогненною катастрофою 1976 року, яка ледь не вбила Лауду.

Форсаж (2001)

Поки ще вдома: ТОП-7 фільмів про автомобілі всіх часів

theverge.com

За два десятки років Форсаж перетворився з фільму (цього року вже повинна вийти 9-я частина), який доносив до широкої публіки справжню автомобільну культуру, на типову кінострічку-бойовик. Щоб максимально просочитися духом спорткарів, захоплюючих вуличних гонок і навіть ідеєю автомобільної механіки в цілому, обов'язково потрібно подивитися саме першу частину Форсажу, яка вийшла ще у 2001 році.

Викрасти за 60 секунд (2000)

Поки ще вдома: ТОП-7 фільмів про автомобілі всіх часів

fishki.net

Одна з найбільш знакових картин з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Все починається з того, що його герою, маститому викрадачеві авто авто та неймовірно крутому водієві, потрібно викрасти 50 автомобілів за одну ніч, щоб врятувати свого брата. Однак в одну мить "щось пішло не так" і героєві належить виплутатися з неймовірно складною ситуацією. Його помічником в цій справі стає культовий Ford Mustang 1967 року, більше відомий як Елеонор.

Конвой (1978)

Поки ще вдома: ТОП-7 фільмів про автомобілі всіх часів

afisha.ru

Той рідкісний випадок, коли в центрі уваги не легкові авто, а вантажівки. Сюжет оповідає про далекобійників, які вступили в конфлікт з "поганим" шерифом. В знак протесту вони збираються в автомобільну колону, яка збільшується у міру просування. Головна роль тут відведена досвідченому далекобійнику Мартіну Пенуолду на прізвисько Гумове Каченя на тягачеві Mack RS700L.

Ле-Ман (1971)

Поки ще вдома: ТОП-7 фільмів про автомобілі всіх часів

motorsportmagazine.com

Ле-Ман 1971 – це фільм два в одному. З одного боку, він дозволяє глядачам подорожувати в часі і дає їм повний доступ до захоплюючої автомобільної гонки 24 години Ле-Мана 1971 року. З іншого – наочно показує, що потрібно для того, щоб людина і машина працювали як єдине ціле тривалий час навіть при надвисоких навантаженнях. Ferrari 512LM та Porsche 917 (два найлегендарніших гоночних автомобіля всіх часів) грають зіркові ролі в цьому фільмі.

Булліт (1968)

Поки ще вдома: ТОП-7 фільмів про автомобілі всіх часів

Скріншот відео

Поліцейський трилер Булліт не розповідає суто про автомобілі, і все ж він вартий перегляду. Хоча б через еффектну автомобільну погоню (одну з найкрутіших в історії Голлівуду) вулицями Сан-Франциско: в цій сцені головний герой переслідує на Ford Mustang GT390 двох кілерів, які намагаються втікти на Dodge Charger R/T.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як можна заробити на своєму авто під час карантину.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Ford Ferrari авто Історія кіно
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