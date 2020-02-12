Показано особливий Toyota LC 200: йому призначено стати рідкісним

Компанія Toyota представила особливий, лімітований Land Cruiser 200. Це одна з найдорожчих версій позашляховика, що хизуються ексклюзивним декором.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новинка отримала Land Cruiser Sahara Horizon. Від звичайного "Крузака" вона відрізняється доробками по частині екстер'єру та інтер'єру. Так, що стосується зовнішньої обробки, позашляховик отримав унікальну радіаторну решітку з чорним оздобленням, затемнені головні фари та противотуманні фари, а також спеціальні шильди Sahara Horizon.

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

Усередині ж автомобіль примітний шкіряними сидіннями з характерною прострочкою та тисненням напису "Land Cruiser" на спинках, унікальними дверними картами, а також деякими хромованими вставками в обшивці. Також при відкриванні дверей на землю проектується значок Horizon і логотип Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

В оснащення Toyota Land Cruiser Sahara Horizon входять такі "плюшки", як LED-ліхтарі, люк у даху, 4-зонна кліматична установка, підігрів сидінь і керма (плюс у крісел є ще й вентиляція), преміальна акустика і комплекс систем безпеки Toyota Sense. Під капотом встановлений звичайний 4,5-літровий турбодизель на 272 сили і 650 Нм, який стикується з повним приводом і 6-швидкісною АКПП з низьким передавальним числом.

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

На жаль, всього буде випущено 400 таких Land Cruiser 2020 року, і всі вони, будуть доступні лише в Австралії. Вартість автомобіля – майже 86,4 тис. доларів США.

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Toyota випустила ексклюзивну версію Camry. Щоправда, вона так само буде доступна лише на одному ринку.

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