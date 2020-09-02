Показано найкрутіший та найнезвичніший ключ для автомобіля

Канадський дизайнер Іскандер Утебаев представив концепт автомобільного ключа, який претендує на звання, мабуть, самого крутого та незвичайного. Ключ створений на базі смартфона і він призначений для 1700-сильного супергібріда Koenigsegg Gemera – однієї з найбільш нестандартних машин сучасності.

Концепт брелока художник в своєму акаунті в Instagram (щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки).

Концепт найкрутішого та найнезвичнішого ключа для авто. Скріншот

Гаджет являє собою спеціальний ключ-смартфон під назвою Koenigsegg Phone Felix Ferro Edition. Як не складно здогадатися, в його основу ліг преміальний телефон Felix Ferro Edition.

За допомогою такого ключа можна кеувати багатьма функціями машини: включати і вимикати двигун, відкривати двері, капот, багажник, активувати підсвічування салону і приладової панелі. За бажанням власника оригінальний ключ може бути прикрашений металами і дорогоцінним камінням (так, поки девайс існує у вигляді комп'ютерної моделі).

Концепт найкрутішого та найнезвичнішого ключа для авто. Скріншот відео

Нарешті, ключ Koenigsegg також дозволяє дзвонити, відправляти повідомлення, виходити в інтернет – словом, у нього збережений весь функціонал звичайного смартфона.

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