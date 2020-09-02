Показано найкрутіший та найнезвичніший ключ для автомобіля

Концепт найкрутішого та найнезвичнішого ключа для авто.. Скріншот відео
Канадський дизайнер Іскандер Утебаев представив концепт автомобільного ключа, який претендує на звання, мабуть, самого крутого та незвичайного. Ключ створений на базі смартфона і він призначений для 1700-сильного супергібріда Koenigsegg Gemera – однієї з найбільш нестандартних машин сучасності.
Концепт брелока художник в своєму акаунті в Instagram (щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки).
Концепт найкрутішого та найнезвичнішого ключа для авто. Скріншот
Гаджет являє собою спеціальний ключ-смартфон під назвою Koenigsegg Phone Felix Ferro Edition. Як не складно здогадатися, в його основу ліг преміальний телефон Felix Ferro Edition.
За допомогою такого ключа можна кеувати багатьма функціями машини: включати і вимикати двигун, відкривати двері, капот, багажник, активувати підсвічування салону і приладової панелі. За бажанням власника оригінальний ключ може бути прикрашений металами і дорогоцінним камінням (так, поки девайс існує у вигляді комп'ютерної моделі).
Концепт найкрутішого та найнезвичнішого ключа для авто. Скріншот відео
Нарешті, ключ Koenigsegg також дозволяє дзвонити, відправляти повідомлення, виходити в інтернет – словом, у нього збережений весь функціонал звичайного смартфона.
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