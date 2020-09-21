Показано ідеальний транспорт під час карантину: як він виглядає

Маріус Лохнер, дипломований фахівець з проектування транспорту у Стаффордширському університеті, розробив унікальну машину – вона ідеально підходить для експлуатації в епоху пандемії. Його творіння може допомогти людям, особливо літнім і особам з інвалідністю, безпечно і надійно пересуватися, дотримуючись при цьому заходів із соціального дистанціювання через COVID-19.

Як пише Autoevolution, машина Маріуса Лохнера є концептом автономного таксі, який отримав назву Muvone. Вона позиціонується як ідеальний транспорт за часів коронавірусу. Автомобіль розрахований на 1 людину, яка під час руху надійно ізольована від зовнішніх контактів.

Muvone відрізняється простою зовнішньої компонуванням у формі куба, мінімалістичним інтер'єром, а також упором на використання легко очищаються матеріалів, які можна швидко продезінфікувати у перервах між поїздками.

Концепт автомобіля для епохи COVID-19 вже оцінили на високому рівні – Muvone отримав нагороду за дизайн від Ford в рамках премії New Norm Mobility Award. За його розробку Лохнер отримав грошову винагороду в розмірі 1300 доларів.

"Пандемія сильно вплинула на наше життя, змінивши спосіб пересування людей і товарів, задавши нові норми у всіх сферах. Нам потрібні нові ідеї... Зараз час, коли автомобіль – це наше улюблений особистий простір, а особисте здоров'я важливіше, ніж будь-коли ", – прокоментував розробку Кріс Гамільтон, головний дизайнер Ford of Europe.

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