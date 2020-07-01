Поїхав на електриці: представлено новий VW Tiguan 2021

Поточний Volkswagen Tiguan продається ось уже як три роки, причому у 2019-му це була сама найбільш продавана модель усієї VW Group (реалізовано майже 1 млн екземплярів). І щоб закріпити успіх, німці вирішили випустити оновлену версію затребуваного кросовера.

Оновлений Tiguan отримав модифіковану передню частину з новою радіаторною решіткою, бампером і штатної світлодіодним оптикою. Також відбулися невеликі зміни в задній частині: з'явилися ліхтарі з новою графікою, напис Tiguan під логотипом VW і новий бампер.

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Зазнав модернізації й інтер'єр (нове багатофункціонально кермо, поліпшені матеріали обробки, змінена цифрова приборка на 10 дюймів, інформаційно-розважальна система MIB3 (третього покоління) з інтелектуальним голосовим помічником, система зовнішнього освітлення з 15 кольорами, аудіосистема Fender Premium (480 Вт), плюс в кросовері прописався безліч електронних асистентів, зокрема, система напівавтономного водіння Travel Assist.

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Але найцікавіші зміни відбулися по частині техніки. На додаток до класичних, добре відомих бензинових і дизельних версій, Volkswagen Tiguan обзавівся плагін-гібридної модифікацією: потужність силової установки становить 245 сил, електричний запас ходу – 50 км. Крім того, вперше крос буде доступний в спортивному виконанні Tiguan R – з 320-сильним турбомотором 2.0 (420 Нм), повним приводом, аеро-обвісом (передній спойлер, пороги, задній дифузор, задній спойлер на даху і т.д.), модифікованою підвіскою, "злим" вихлопом, більш потужною гальмівною системою, а також спортивними сидіннями і кермом.

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

У продажу оновлений Tiguan 2021 з'явиться в середині цього року, а ось його R-версія в кінці 2020 го.

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen представив свій найкрасивіший універсал в історії.