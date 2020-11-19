Подушка безпеки відзначила 40-річний ювілей

40 років тому Bosch і Daimler-Benz об'єднали зусилля, щоб запустити виробництво першого в світі електронного блоку управління подушками безпеки.

Про це повідомляє прес-служба виробника. З 1977 року інженери Bosch працювали з автовиробниками над першим електронним блоком і провели понад 6000 краш-тестів на 60 моделях автомобілів.

Mercedes-Benz S-Class (W126) в грудні 1980 року став первім серійнім автомобілем в світі з подушкою безпеки і преднатяжителями ременів. media.daimler.com

Перша система управління подушками була запущена у виробництво в грудні 1980 року і представлена на Mercedes-Benz S-Class (W126). Вона складалася всього з трьох компонентів: перетворювача напруги, блоку живлення та блоку керування – всього 170 деталей. Система управляла подушкою 6езопасності і натяжителем ременя.

Перша система ЕБУ складалася всього з трьох компонентів: перетворювача напруги, блоку живлення та блоку управління bosch-press.com

Сучасні електронні блоки 12-го покоління містять удвічі менше деталей і можуть управляти до 48 обмежувачами, включаючи різні передні і бічні подушки безпеки, колінні подушки безпеки і натягувачі ременів.

Подушка безпеки для переднього пасажира стала доступна для власників седанів і купе Mercedes-Benz S-Class (W126) з лютого 1988 року. media.daimler.com

Використовуючи зовнішні і внутрішні датчики прискорення, а також датчики кутової швидкості автомобіля, сучасний блок управління визначає тип аварії і ступінь її тяжкості, щоб в разі потреби задіяти подушку безпеки і ремінь. За 10 мілісекунд алгоритм визначає, чому водій натиснув на гальмо, врізався він в припаркований автомобіль, перестрибнув через бордюр або ризикує перекинутися. Якщо ситуація дійсно небезпечна, система запалює піротехнічний газогенератор. Протягом 30 мілісекунд подушка безпеки повністю розкривається, щоб захистити водія та пасажирів.

Краш-тест Mercedes-Benz 500 SEL 1981 року випуску був проведений в липні 1992 року на честь випуску мільйонного автомобіля з подушками безпеки. Краш-тест продемонстрував, що навіть через 11 років подушка ідеально справляється зі своїми функціями. media.daimler.com

З початку серійного виробництва у грудні 1980 року Bosch випустила з конвеєра понад 250 мільйонів електронних блоків управління подушками, постійно вдосконалюючи їх технологію. За оцінками фахівців, за цей час подушки Bosch допомогли врятувати близько 90 000 життів по всьому світу.

Як раніше повідомляв, компанії Bosch і Daimler відзначили 25-річчя серійного застосування ESP