Подорожувати на електрокарі в Європі виявилося втричі дорожче, ніж на дизельному авто

Шведський автомобільний журнал опублікував результати цікавого експерименту. Журналісти проїхали від Стокгольма до Ніцци на дизельному Volvo XC60 і електричному Jaguar I-Pace. Всупереч очікуванням, поїздка на Jaguar обійшлася в 2,7 рази дорожче, ніж на Volvo – і це з урахуванням тільки витрат на паливо і електрику.

Згідно з фотографією журналу, опублікованою на Facebook-сторінці Fabryka Klasyków, в тесті брали участь Volvo XC60 B5 з дизельним двигуном і чисто електричний Jaguar I-Pace. За весь час подорожі відстанню близько 2400 км Volvo знадобилося три рази заправити паливом – в цілому на 156 літрів. Вартість палива становила 2 034 шведських крони, що еквівалентно 6 825 грн. Водночас Jaguar I-Pace витратив 672 кВтг енергії за час експерименту, зупиняючись на зарядку 11 разів. Це коштувало журналістам 5571 шведських крон, тобто приблизно 18 683 грн.

Як видно, результат у електричного Jaguar I-Pace відчутно гірший, ніж у Volvo з двигуном внутрішнього згоряння. І це пояснюється двома причинами.

По-перше, I-Pace є далеко не найкращим варіантом для дальніх поїздок: незважаючи на те, що цей автомобіль має гарний рівень комфорту, у нього є кілька недоліків, таких як високе споживання енергії (в середньому 28,2 кВтг/100 км) і найнижча зарядна потужність в своєму класі (до 90 кВтг), що збільшує час простою на зарядній станції. По-друге, у Jaguar Land Rover немає контракту з найбільшою зарядної мережею Європи – Ionity, тому власники I-Pace платять величезні тарифи за швидку зарядку, які призводять до зростання витрат на електроенергію під час тривалих поїздок (наприклад, їм зарядка у 2,9 разів обходиться в два рази дорожче, ніж власникам Volkswagen).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: