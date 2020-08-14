Подарунок до ювілею: Mazda випустить лімітовану серію 100th Anniversary

В цьому році компанія Mazda святкує 100-річчя з дня заснування. З нагоди ювілею буде випущена особлива серія моделей 100th Anniversary Special Edition.

Mazda випустить лімітовану серію 100th Anniversary. фото: newsroom.mazda.com

Спочатку "ювілейна" серія буде доступна для покупців у Японії, але пізніше стати частиною історії бренду зможуть шанувальники марки по всьому світу, в тому числі, і в Україні.

Всі екземпляри серії будуть пофарбовані в білий колір Snow Flake White Pearl Mica і отримають бордове оздоблення салону. Така комбінація кольорів вибрана не випадково. Вона символізує кольори першого автомобіля марки – компактного купе R360 Coupe, який був представлен у 1960 році.

Mazda MX-5 100th Anniversary і Mazda R360 Coupe. фото: newsroom.mazda.com

Крім цього, всі автомобілі будуть з гордістю нести особливу емблему 100th Anniversary, яка прикрасить килимки, підголовники сидінь, передні крила, брелок і ступичні ковпаки.

Mazda випустить лімітовану серію 100th Anniversary. фото: newsroom.mazda.com

Mazda випустить лімітовану серію 100th Anniversary. фото: newsroom.mazda.com

Mazda випустить лімітовану серію 100th Anniversary. фото: newsroom.mazda.com

Mazda випустить лімітовану серію 100th Anniversary. фото: newsroom.mazda.com

Mazda випустить лімітовану серію 100th Anniversary. фото: newsroom.mazda.com

Mazda випустить лімітовану серію 100th Anniversary. фото: newsroom.mazda.com

Mazda випустить лімітовану серію 100th Anniversary. фото: newsroom.mazda.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mazda підготувала ексклюзивну серію Carbon Edition.