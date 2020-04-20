Подарунок до ювілею: до 50-річчя ВАЗ-2101 відтворили гоночну "копійку"

З нагоди 50-річчя збірки на ВАЗі першого автомобіля, спортивний підрозділ компанії вирішило відродити перший спорткар марки.
Тисячу дев'ятсот сімдесят одна ВАЗ-2101 Ралі
carakoom.com
На створення ралійного боліда пішло близько півроку. В основі лежить класичний ВАЗ-2101 1971 року випуску з кузовом небесно-блакитного кольору. Важливо відзначити, що це не просто стилізація, а технічно достовірна копія гоночної машини 50-річної давності.
У відповідності з оригіналом автомобіль отримав горизонтальні здвоєні карбюратори Weber, спортивні амортизатори Koni, штурманські прилади, захист картера, додаткові фари, додатковий бензобак і каркас безпеки.
Тисячу дев'ятсот сімдесят одна ВАЗ-2101 Ралі
carakoom.com
Тисячу дев'ятсот сімдесят одна ВАЗ-2101 Ралі
carakoom.com
Тисячу дев'ятсот сімдесят одна ВАЗ-2101 Ралі
carakoom.com
Зовні машину прикрасили оригінальними наклейками, відповідним машині тих років.
Тисячу дев'ятсот сімдесят одна ВАЗ-2101 Ралі
carakoom.com
У 1971 році ралійна заводська команда з трьох екіпажів на аналогічних ВАЗ-2101 завоювала "Срібний кубок" на міжнародному ралі Tour d'Europe. За час гонкмі вони подолали дистанцію ралі близько 14 тисяч км.
Тисячу дев'ятсот сімдесят одна ВАЗ-2101 Ралі
carakoom.com
Автомобіль стане одним з прикрас заводського музею поряд з іншими експонатами. Крім того, він зможе брати участь в ретро-змаганнях.
Тисячу дев'ятсот сімдесят одна ВАЗ-2101 Ралі
carakoom.com
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