"Подаруй коханій брюлик": в МВС розповіли, як українцям отримати оригінальні номери для авто

Українські водії можуть отримати для свого транспортного засобу індивідуальні номерні знаки.

Про те, що для цього треба і скільки коштує така послуга повідомили в Twitter МВС, опублікувавши креативні приклади. Серед них є номери "Брюлик", "Неодружений", "НЛО", "Разом".

Як повідомляє прес-центр МВС, для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу повинен надати в адміністративний орган повний комплект документів, необхідний для виготовлення ІНЗ, здійснити оплату за надання адміністративної послуги та отримати свій комплект номерів.

Перереєстрація для транспортних засобів коштує від 371,63 до 405,15 грн.

Вартість самої послуги варіюється від того, що ви вирішите нанести на номери.

300 грн - три символи;

90 грн - кожний наступний (до восьми символів);

500 грн - графічний елемент;

238 грн 80 коп. - вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);

104 грн 80 коп. - вартість спецпродукції (номерного знаків для мотоцикла).

Термін виготовлення індивідуальних номерних знаків встановлюється до одного місяця з моменту передачі одного примірника погодженого з замовником макета ІНЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні спростилася процедура виготовлення та видачі індивідуального номерного знака. Власник авто також може передавати свій ІНЗ на перезакріплення іншим водіям.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!