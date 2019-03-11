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"Подаруй коханій брюлик": в МВС розповіли, як українцям отримати оригінальні номери для авто

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Українські водії можуть отримати для свого транспортного засобу індивідуальні номерні знаки.

Про те, що для цього треба і скільки коштує така послуга повідомили в Twitter МВС, опублікувавши креативні приклади. Серед них є номери "Брюлик", "Неодружений", "НЛО", "Разом".

Як повідомляє прес-центр МВС, для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу повинен надати в адміністративний орган повний комплект документів, необхідний для виготовлення ІНЗ, здійснити оплату за надання адміністративної послуги та отримати свій комплект номерів.

"Подаруй коханій брюлик": в МВС розповіли, як українцям отримати оригінальні номери для авто
"Подаруй коханій брюлик": в МВС розповіли, як українцям отримати оригінальні номери для авто
"Подаруй коханій брюлик": в МВС розповіли, як українцям отримати оригінальні номери для авто
"Подаруй коханій брюлик": в МВС розповіли, як українцям отримати оригінальні номери для авто
Новини
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Перереєстрація для транспортних засобів коштує від 371,63 до 405,15 грн.

Вартість самої послуги варіюється від того, що ви вирішите нанести на номери.

  • 300 грн - три символи;

  • 90 грн - кожний наступний (до восьми символів);

  • 500 грн - графічний елемент;

  • 238 грн 80 коп. - вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);

  • 104 грн 80 коп. - вартість спецпродукції (номерного знаків для мотоцикла).

Термін виготовлення індивідуальних номерних знаків встановлюється до одного місяця з моменту передачі одного примірника погодженого з замовником макета ІНЗ.

"Подаруй коханій брюлик": в МВС розповіли, як українцям отримати оригінальні номери для авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні спростилася процедура виготовлення та видачі індивідуального номерного знака. Власник авто також може передавати свій ІНЗ на перезакріплення іншим водіям.

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Місце
Україна
Тег
МВС
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