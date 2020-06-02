Побили та попалили: в автосалоні знищили нові Mercedes-Benz

У Каліфорнії дилерський центр Mercedes-Benz Oakland поніс серйозні втрати на тлі протестів, які днями охопили США. Група осіб забралася в салон, після чого пошкодила автомобілі. А деякі машини і зовсім знищила.

Як видно з відео і фото, які розтиражували низку ЗМІ, численний натовп протестувальників (або ж кримінальних елементів, які просто скористалася ситуацій), увірвалася до автосалону. Після цього він почав фарбувати, розбивати і спалювати машини.

Від рук вандалів постраждали кілька Мерседесів, зокрема, моделі C-Class, CLA і GLE. Але найбільше дісталося Mercedes-AMG GT Coupe – саме його і спалили.

В автосалоні знищили нові Mercedes benzinsider.com

В автосалоні знищили нові Mercedes benzinsider.com

В автосалоні знищили нові Mercedes benzinsider.com

В автосалоні знищили нові Mercedes benzinsider.com

В автосалоні знищили нові Mercedes benzinsider.com

В автосалоні знищили нові Mercedes benzinsider.com

Втім, дилерський центр Mercedes-Benz в Окленді став не єдиним автосалоном в штаті Каліфорнія, який постраждав під час заворушень. Зазнав збитків і дилер Fiat-Chrysler в Сан-Леандро: невідомі залізли в автосалон і викрали кілька потужних Dodge Challenger Hellcat і Dodge Charger Hellcat. Пізніше виявилося, що стан справ набагато сумніший, ніж можна було б подумати: у бесіді з CBS Local власник дилерського центру San Leandro Chrysler Dodge Jeep Ram Карлос Ідальго повідомив, що з автосалону і прилеглої парковки було викрадено в цілому більше 50 автомобілів.

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