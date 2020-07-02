По-багатому: названо найдорожчі автомобільні марки

Консалтингова компанія Kantar опублікувала список 100 найдорожчих брендів у світі в 2020 році (2020 BrandZ Top 100 Most Valuable Brands). Зрозуміло, в ньому знайшлося місце і автомобільним маркам.

Отже, на першому місці розташувалася Toyota – вона посіла 48-му позицію в загальному рейтингу як найцінніша автомобільна марка в світі. І це до того, що вартість компанії впала на 3% порівняно з 2019 роком.

Другий автомобільний бренд, якому вдалося увійти до ТОП-100 світових брендів, – це Mercedes-Benz, він посів 56-те місце в списку. Німецький автовиробник втратив 9% своєї вартості порівняно з минулим роком.

Третя і остання марка автомобілів, яка увійшла в ТОП-100 (на 61-му місці), теж з Німеччини, це BMW. "Баварці" втратили 12% своєї вартості порівняно з 2019 роком.

Що стосується суто автомобільних брендів, то на 4-му місці найдорожчих автомобільних марок у світі перебуває Tesla, на п'ятому – Ford, а на шостому – Honda.

Nissan на сьомому місці, Audi – на восьмому, Volkswagen – на дев'ятому, а замикає ТОП-10 – Porsche.

Усі ці автомобільні бренди втратили частину своєї вартості торік, виняток лише Tesla – її вартість збільшилася на 22% порівняно з 2019 роком.

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