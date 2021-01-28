Платформу для електрокарів Volkswagen використовуватимуть у створенні яхти

Компанія Silent-Yachts для яхт використовуватиме платформу MEB, на якій створюють електромобілі Volkswagen.

Розробкою яхт займеться Cupra – компанія від SEAT, яка робить електрокари. Судно матиме два поверхи та пологий дах, обладнаний сонячними панелями. Про це повідомляє Carscoops.

Першу яхту з технологією MEB розраховують представити в 2022 році, а почати виробляти приблизно у 2026. Планується випускати щонайменше 50 яхт щороку.

Volkswagen надасть свою платформу MEB для створення яхти Silent-Yachts

У Volkswagen заявили, що так вони хочуть "ще більше збільшити ентузіазм щодо електромобільності, продемонструвати технологічні переваги своєї платформи і показати, що веселе водіння, великі відстані і плавний хід – це можливо також у відкритому морі".

Додамо, що Silent-Yachts – це компанія, яка більше 10 років займається виробництвом суден. Одне з них – катамаран Silent 55, який може долати до 160 км на день, використовуючи сонячну енергію.

Volkswagen хоче популяризувати електромобільність Silent-Yachts

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, BMW анонсувала п’ять нових версій популярних моделей 3-ї та 5-ї серії. Нові моделі 3 Series представлені седаном і універсалом 320e, а також повнопривідним універсалом 320e xDrive. Для шанувальників "п'ятірки" будуть доступні седан і універсал 520E.