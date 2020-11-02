Пластиковий російський позашляховик продають у Німеччині за 19 990 євро

Німецька фірма Made in Russia Gmbh, яка з 2001 року займається імпортом російських автомобілів, розпочала продаж дрібносерійного позашляховика на вузлах "Ниви" за ціною від 19 990 євро.

Про це повідомляє сайт компанії. Позашляховик "Апал-21541 Сталкер" створений із вузлів і агрегатів класичної "Ниви" і збирався дочірньою компанією АвтоВАЗу – "ВІС-Авто".

Apal Jaeger madeinrussia.de

Виробництво "Сталкера" організували влітку 2019 року, у вересні цього року випуск призупинили через зростання цін на комплектуючі. Усього за цей час було виготовлено трохи більше ніж 30 екземплярів. Замовником виступила фірма "Апал", що займається виробництвом виробів із пластику й композитних матеріалів.

Apal Jaeger madeinrussia.de

Apal Jaeger madeinrussia.de

Apal Jaeger madeinrussia.de

Автомобіль має тридверний кузов каркасно-панельної конструкції, де несуча "клітина" зварена зі сталевих труб стандартного прямокутного перетину, а зовнішні панелі відформовані з АБС-пластику. Габаритні розміри "Сталкера" – 3 550х1 646х1 751 мм. Автомобіль оснащений 1,7-літровим бензиновим мотором і повнопривідною трансмісією від Lada 4x4.

Apal Jaeger madeinrussia.de

Для німецького ринку автомобіль перейменували в Apal Jaeger, що перекладається з німецької як "мисливець". Фірма Made in Russia Gmbh придбала партію таких машин для подальшого перепродажу любителям екстремального оф-роуду.

Apal Jaeger madeinrussia.de

У базовій комплектації Jaeger у Німеччині коштує 19 990 євро, а ось у Росії за "Сталкер" просять на 6 тисяч євро менше.

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