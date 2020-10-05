Пластикові відходи стали широко застосовувати в будівництві асфальтних доріг

Індія завершила будівництво 100 000 кілометрів доріг з використанням пластикових відходів, яке тривало чотири роки. Ще в 2016 році влада південноазіатської країни заявила, що має намір робити автомагістралі, які на 92-94% складалися б з бітуму, а решта 6-8% – з пластика.

Як повідомляє India Today, така технологія дозволяє економити значні кошти на будівництві доріг і допомагає зменшити кількість пластикових відходів. У виданні підкреслюють, що на 1 км дороги необхідно близько дев'яти тонн бітуму і однієї тонни пластикових відходів.

Використання пластикових відходів стало обов'язковим для будівництва нових автомагістралей в Індії вже для кількох підрядників. Тільки в цьому році індійський уряд планує побудувати тисячі кілометрів доріг з пластмаси (наприклад, зараз пластик використовувався при будівництві 270-кілометрового шосе Джамму-Кашмір та 2-кілометрової ділянки шосе Делі-Меерут). При цьому недоліку в матеріалі не передбачається: щодня у Індія виробляє близько 25 940 тонн пластикових відходів, з яких 60% піддаються переробці.

До речі, крім Індії, дороги з пластика вже введені в експлуатацію у Великій Британії та Естонії.

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