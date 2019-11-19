Півтори тисячі постраждалих і жертв: озвучена статистика по ДТП через п'яних водіїв

З початку 2019 року в Україні сталося більше тисячі ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляється в Facebook на сторінці Центру громадського здоров'я України, за даними патрульної поліції, в результаті цих аварій 1 360 осіб отримали травми і ще 78 загинули.

"За 10 місяців цього року зафіксовано 1004 ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння. Це на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року", – сказано в повідомленні.

У 2018 році в результаті аварій через водіння в нетверезому стані загинули 87 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, Україна за прикладом Євросоюзу буде поступово впроваджувати у себе норму, згідно з якою всі автомобілі повинні бути оснащені алкотестерами.

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