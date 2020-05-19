Півсотні нових Toyota Camry кинули в лісі
У лісі під Челябінськом виявили півсотні нових Toyota Camry, припаркованих у зеленій зоні.
Автомобілі вже пів року кинуті просто неба на території Челябінського обласного центру реабілітації. Загадка появи в лісі новеньких абсолютно однакових Toyota Camry виявилася досить простою.
Дві партії чорних "Тойота Кемрі" уряд Челябінської області придбав восени в рамках державного аукціону. Замовником виступив обласний державний "Комбінат транспортного забезпечення".
За словами місцевих чиновників, "закупівля транспортних засобів здійснювалася для забезпечення проведення самітів ШОС і БРІКС та інших протокольно-організаційних заходів. Потреба в ній була продиктована необхідністю заміни виробили свій ресурс автомобілів. Близько 50% автопарку – машини з пробігом більш як 200 000 км, старше 10 років. витрати на їх ремонт і утримання порівнянні, а іноді й перевищують ринкову вартість цих автомобілів. Оновлення автопарку дозволить знизити витрати на ТО і ремонт застарілих ТС ". Всього уряд закупив 56 Toyota Camry на суму понад 119 млн рублів (близько 43 млн грн).
Всі машини відповідно до технічних вимог контракту пофарбовані в чорний "металік" і мають чорну шкіряну обробку салону. Під капотом розташований бензиновий 181-сильний двигун об'ємом 2,5 л, який працює в парі з 6-ступеневим "автоматом". У списку опцій: датчик дощу, камера заднього виду, підігрів сидінь і сонцезахисні шторки.
Кожна машина обійшлася платникам податків у 2,125 млн руб (768 тис. грн.). Але вже пів року вони стоять без руху.
За словами місцевих чиновників, "рішення про початок експлуатації цих авто буде прийнято в другій половині року".
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota підготувала особливу версію Camry для російського ринку.