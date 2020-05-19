Півсотні нових Toyota Camry кинули в лісі

У лісі під Челябінськом виявили півсотні нових Toyota Camry, припаркованих у зеленій зоні.

Автомобілі вже пів року кинуті просто неба на території Челябінського обласного центру реабілітації. Загадка появи в лісі новеньких абсолютно однакових Toyota Camry виявилася досить простою.

Toyota Camry виявили в лісі під Челябінском 74.ru

Дві партії чорних "Тойота Кемрі" уряд Челябінської області придбав восени в рамках державного аукціону. Замовником виступив обласний державний "Комбінат транспортного забезпечення".

За словами місцевих чиновників, "закупівля транспортних засобів здійснювалася для забезпечення проведення самітів ШОС і БРІКС та інших протокольно-організаційних заходів. Потреба в ній була продиктована необхідністю заміни виробили свій ресурс автомобілів. Близько 50% автопарку – машини з пробігом більш як 200 000 км, старше 10 років. витрати на їх ремонт і утримання порівнянні, а іноді й перевищують ринкову вартість цих автомобілів. Оновлення автопарку дозволить знизити витрати на ТО і ремонт застарілих ТС ". Всього уряд закупив 56 Toyota Camry на суму понад 119 млн рублів (близько 43 млн грн).

Всього уряд закупив 56 Toyota Camry 74.ru

Всі машини відповідно до технічних вимог контракту пофарбовані в чорний "металік" і мають чорну шкіряну обробку салону. Під капотом розташований бензиновий 181-сильний двигун об'ємом 2,5 л, який працює в парі з 6-ступеневим "автоматом". У списку опцій: датчик дощу, камера заднього виду, підігрів сидінь і сонцезахисні шторки.

Кожна машина обійшлася платникам податків у 2,125 млн руб (768 тис. грн.). Але вже пів року вони стоять без руху.

Кожна машина обійшлася платникам податків в 2,125 млн руб 74.ru

За словами місцевих чиновників, "рішення про початок експлуатації цих авто буде прийнято в другій половині року".

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota підготувала особливу версію Camry для російського ринку.