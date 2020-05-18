Пішов з молотка за $150 000: в Україну привезли крутий "биток" із США

В основному в Україну привозять биті авто із США, який було продано на аукціоні за 2000-5000 доларів. Але бувають і яскраві і виключення.

Наприклад, днями до Львова було доставлено дуже дорогий кросовер Lamborghini Urus, який не так давно продавали в Америці після ДТП. Ціна лота дещо вражає як для "битка" – машина пішла до нового власника за 153 000 доларів.

Lamborghini Urus з аукціону США instagram.com/lvivcars

Втім, пошкодження у автомобіля мінімальні – у нього виявилися лише підбиті передні праві дверцята. До того ж, навіть з урахуванням ремонту кросовер обійдеться власникові дешевше за новий аналог: європейські дилери, наприклад, просять за Lamborghini Urus без пробігу приблизно від 270 000 євро.

Lamborghini Urus з аукціону США autoauctionhistory.com

Пробіг у автомобіля невеликий – судячи з даних сайту autoauctionhistory.com, він становить 5,7 тис. км.

Lamborghini Urus з аукціону США instagram.com/lvivcars

Lamborghini Urus з аукціону США instagram.com/lvivcars

На сьогодні Lamborghini Urus є найшвидшим кросовером у світі. Автомобіль здатний прискорювати до 305 км/год завдяки 4,0-літровому турбірованному V8, що видає 650 к.с.

До речі, даний автомобіль є не єдиним "битком" з доларовими шестизначним цінником, який був куплений українцями на аукціоні в США. Відносно недавно до країни привезли пошкоджені суперкари Ferrari і Lamborghini – останній замовив собі боксер Василь Ломаченко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що перший електромобіль Porsche вже засвітився на добре відомому аукціоні списаних авто Copart.