Пішов з молотка за $150 000: в Україну привезли крутий "биток" із США

В основному в Україну привозять биті авто із США, який було продано на аукціоні за 2000-5000 доларів. Але бувають і яскраві і виключення.

Наприклад, днями до Львова було доставлено дуже дорогий кросовер Lamborghini Urus, який не так давно продавали в Америці після ДТП. Ціна лота дещо вражає як для "битка" – машина пішла до нового власника за 153 000 доларів.

Lamborghini Urus з аукціону США instagram.com/lvivcars

Втім, пошкодження у автомобіля мінімальні – у нього виявилися лише підбиті передні праві дверцята. До того ж, навіть з урахуванням ремонту кросовер обійдеться власникові дешевше за новий аналог: європейські дилери, наприклад, просять за Lamborghini Urus без пробігу приблизно від 270 000 євро.

Lamborghini Urus з аукціону США autoauctionhistory.com

Пробіг у автомобіля невеликий – судячи з даних сайту autoauctionhistory.com, він становить 5,7 тис. км.

Lamborghini Urus з аукціону США instagram.com/lvivcars

Lamborghini Urus з аукціону США instagram.com/lvivcars

На сьогодні Lamborghini Urus є найшвидшим кросовером у світі. Автомобіль здатний прискорювати до 305 км/год завдяки 4,0-літровому турбірованному V8, що видає 650 к.с.

До речі, даний автомобіль є не єдиним "битком" з доларовими шестизначним цінником, який був куплений українцями на аукціоні в США. Відносно недавно до країни привезли пошкоджені суперкари Ferrari і Lamborghini – останній замовив собі боксер Василь Ломаченко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що перший електромобіль Porsche вже засвітився на добре відомому аукціоні списаних авто Copart.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!