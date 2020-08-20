Пікап Toyota в стилі RAV4 отримав нову зовнішність

Toyota підготувала для свого пікапу Hilux 2020 модельного року пакет доопрацювань під ім'ям GR – придворного тюнінг-ательє. Для моделі доступний цілий набір елементів.

До них відносяться каркас для вантажного відсіку, посилення переднього бамперу, захист днища і висувні підніжки з електроприводом. Ще для пікапу Тойота запропонували нову випускну систему і набір реактивних тяг для кожної осі.

Поки набір доопрацювань GR доступний японським покупцям за ціною 305 800 ієн або близько $2900. Елементи набору можна придбати окремо: захист днища ($400), реактивні тяги ($1000), каркас в багажник ($1000), випускна система ($1000) і висувні підніжки ($2200.).

Пікап Hilux 2020 отримав деталі від GR. Фото: Toyota

Таким чином, якщо купувати деталі по одній, загальна вартість виявиться набагато вищою – $5600 – навіть без урахування посилення переднього бамперу.

Реактивні тяги пропонують для підвищення стійкості на дорозі. Фото: Toyota

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