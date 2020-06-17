Пікап Mazda отримав ефектний дизайн і потужний турбодизель

Сергій Іванов Новини 11:00, 17.06.2020

Компанія Mazda провела презентацію довгоочікуваного пікапа BT-50. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нове покоління пікапа Mazda BT-50 створено за участю компанії Isuzu, яка надала платформу від своєї популярної моделі D-Max. Нагадаємо, що попередник використовував "начинку" від Ford Ranger.

2021 Mazda BT-50
newsroom.mazda.com

Новинка отримала зовнішній вигляд в фірмовому стилі Kodo. Дизайн передньої частини моделі нагадує популярний кросовер СХ-5, але в оздобленні пікапа використовується більше хрому. Не менш стильно автомобіль виглядає ззаду.

2021 Mazda BT-50
newsroom.mazda.com
2021 Mazda BT-50
newsroom.mazda.com
2021 Mazda BT-50
newsroom.mazda.com

Найбільш радикально змінилося внутрішнє оздоблення 5-місцевого салону. Дивлячись на приладову панель і великий дисплей мультимедійної системи складно припустити, що ви перебуваєте в утилітарному пікапі. Дизайн, використовувані матеріали і якість оздоблення підкреслюють преміальний статус новинки.

2021 Mazda BT-50
newsroom.mazda.com

Сучасна інформаційно-розважальна система має розширений функціонал і підтримує інтерфейс Apple CarPlay і Android Auto, а кермо з трьома спицями з V-подібною вставкою з полірованого алюмінію вносить спортивні нотки.

2021 Mazda BT-50
newsroom.mazda.com

Новий Mazda BT-50 отримав 3-літровий дизельний двигун потужністю 190 к.с. (140 кВт). Крутний момент досягає 450 Нм в діапазоні від 1600 до 2600 об/хв. Автомобіль дозволяє перевозити до 1065 кг і буксирувати причіп масою до 3,5 тонн.

2021 Mazda BT-50
newsroom.mazda.com

Список стандартного устаткування включає адаптивний круїз-контроль, системи екстреного гальмування, утримання в смузі, контролю за сліпими зонами і запобігання зіткненню при русі заднім ходом.

Першими новинку зможуть придбати жителі Австралії, де продажі почнуться в другій половині року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, новий пікап Volkswagen Amarok буде розроблятися компанією Ford.

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