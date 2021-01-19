Пікап Ford Ranger обзавівся новою спортивною версією

Компанія Ford у кооперації з британською фірмою MS-RT підготувала спортивну модифікацію популярного пікапа Ranger MS-RT.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Модифікація MS-RT створена на базі топверсії Wildtrak із багатим оснащенням.

Головна відмінність – новий стайлінг-пакет, у який увійшли нові бампери, решітка радіатора, бічні "спідниці" та аеродинамічний тунель за кабіною.

Доповнюють образ стильні 20-дюймові колеса OZ Racing. Новинку можна замовити з дворядною кабіною Double Cab або "полуторним" Super Cab.

У салоні з'явилася нова шкіряна оббивка сидінь із контрастною строчкою, додаткове контурне підсвічування та "іменна" символіка. У списку опцій – інфо-розважальна система Sync 3 із 8-дюймовим дисплеєм та камерою заднього виду.

Відповідно до статусу для Ranger MS-RT пропонується найпотужніший двигун, доступний у Європі – це 2-літровий 213-сильний турбодизель з двома турбінами, крутний момент якого досягає 500 Нм. Аналогічний мотор встановлюється на топовий Raptor. У парі з ним працює 10-ступеневий "автомат", а привід здійснюється на всі колеса.

У європейських дилерів Ford Ranger MS-RT з'явиться влітку поточного року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford підготувала пікап F-150 для off-road, а також побудувала гіперкар для геймерів.