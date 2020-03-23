Пікап Ford Ranger навчили літати. Відео

Американська компанія APG з Каліфорнії побудувала на базі пікапа Ford Ranger всюдихід, здатний буквально літати над печаних дюнами.

Про це повідомляє портал Carscoops. На відміну від жителів Старого Світу, американці не мають змоги придбати пікап Ford Ranger в виконанні Raptor. Виправити це прикре непорозуміння взялися фахівці компанії Automotive Performance Group (APG).

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

За основу для свого творіння майстра з Каліфорнії взяли стандартний пікап Ranger, і перетворили його на щось зовсім унікальне. Модель отримала ім'я ProRunner Series 1.

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

Від звичайної моделі її відрізняє розширений карбоновий обвіс, який не тільки зробив машину ширше на 254 мм, а й дозволив вмістити позашляхові шини діаметром 0,89 м. Дорожній просвіт збільшений до 318 мм.

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

Нові передні і задні крила з розширювачами арок, масивний бампер з потужною лебідкою і повністю перероблена длінноходная подвсека з посиленими важелями – ось далеко не повний список змін машини.

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

Двигун зберегли без змін. Під капотом машини розташовується 2,3-літровий EcoBoost, який розвиває потужність 270 к.с. і 420 Нм крутного моменту.

APG Ford Ranger ProRunner carscoops.com

Вартість роботи без урахування вартості самого пікапа – $ 15 948, а якщо вам хочеться самостійно покрутити гайки, то набір для тюнінгу обійдеться в $ 11 573.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Ford Ranger вийшов в лідери на ринку пікапів в Україні.

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