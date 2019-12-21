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21 грудня • оновлено в 10:49
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Підробка Tesla на базі "Лади" коштувала $ 1300

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Нещодавно мережу "підірвало" відео з копією Tesla Cybertruck, яка була помічена на російських дорогах. Журналісти з'ясували, що це за автомобіль і звідки взагалі "ростуть ноги".

Як повідомляє Autogeek, копія нового електромобіля належить російському відеоблогеру, автору YouTube-каналу "Пушка гараж" Олександру Трубнікову. Власне, він же і побудував це авто – разом зі своєю командою.

Російська копія Tesla Cybertruck

Російська копія Tesla Cybertruck

tjournal.ru

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Як виявилося, копія пікапа "Тесла" справді побудована на базі старої "Лади": основою для неї послугував "народний автомобіль" ВАЗ-2109. Однак це, як і раніше бензиновий транспорт: електричну начинку на нього не встановлювали. Крім того,тут відсутні бічні двері: з огляду на все, доступ у салон забезпечується через велику кришку багажника.

Російська копія Tesla Cybertruck

Російська копія Tesla Cybertruck

tjournal.ru

Робота над клоном тривала вісім днів, водночас всього над проєктом працювали три людини. Що стосується бюджету, побудова такого "Кібертрака" коштувала приблизно 80 000 рублів, що еквівалентно майже 1300 доларам.

Російська копія Tesla Cybertruck

Російська копія Tesla Cybertruck

tjournal.ru

Російська копія Tesla Cybertruck

Російська копія Tesla Cybertruck

tjournal.ru

Як раніше розповідав OBOZREVATEL,

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Тег
Tesla
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