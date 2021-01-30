Унікальні ретро-автомобілі України: фото приголомшливих моделей

В Україні не часто можна побачити рідкісні ретро-автомобілі. Проте деякі унікальні екземпляри таки можна зустріти на наших дорогах. Зокрема, Cadillac, від якого фанатів король рок-н-рола, один з найдорожчих масл-карів та ще декілька культових моделей. Це підбірка найяскравіших з них.

Bentley Speed ​​Six Sportsman Coupe

Це авто створили, щоб відзначити перемогу Bentley в гонці проти швидкісного потяга, повідомляє сайт ТопЖыр. У світі є тільки один оригінал такого купе і воно не в Україні. В нас ж їздить якісно виконана копія.

Bentley Speed ​​Six Sportsman Coupe в Україні Сторінка eugenepaparazzy в Instagram

Ford V8

В Україні є два таких культових американських хот-родів. Один Ford V8 нещодавно виставили на продаж, а другий перебуває в Автомузеї Межигір'я.

Один з Ford V8 перебуває в Автомузеї Межигір'я ТопЖыр

Mercedes-Benz 540K

В нас оригіналів Mercedes 540K немає. Проте у Києві бачили дві дуже якісно відтворені його репліки. Один з легендарних авто – родстер, а другий – аеродинамічне купе Autobahn Kurier.

Дві репліки Mercedes 540K бачили у столиці Yuri Kozhuhar

Аеродинамічне купе Autobahn Kurier ТопЖыр

Mercedes SSK Trossi Roadster

Також детальна та гарна репліка відомого довоєнного авто. Обтічний родстер Mercedes SSK створили на замовлення графа Троси і у свій час ця 300-сильна модель була найшвидшим авто – вона розвивала 235 км/год. Подейкують, що цю копію разом з Mercedes 540K створили в Краматорську.

Детальна репліка Mercedes SSK Trossi Roadster Luxury Cars in Ukraine

Horch 951

Цей лімузин є одним з найрозкішніших довоєнних німецьких автомобілів. Зараз такий трофейний Horch 951 перебуває в Кам'янці-Подільському. Раніше модель належала німецькому генералу.

Трофейний Horch 951 перебуває в Кам'янці-Подільському ТопЖыр

Zimmer Golden Spirit

В Україні є три такі авто. Купе, що на фото виконано в дусі 30-х, але насправді його випускали у 80-х і оснащували мотором від Мустанга. Частина його деталей позолочена.

Zimmer Golden Spirit в дусі 30-х Depositphotos

Phillips Berlina Coupe

Нещодавно цей екземпляр продавали у Львові. Авто також виконано під старовину. В його основі лежить культовий Chevrolet Corvette Stingray.

Phillips Berlina Coupe, який можна побачити у Львові AutoRia

Rolls-Royce Silver Cloud

Такий Rolls-Royce теж перебуває у Львові і часто з’являється на ретро-шоу. Подібна модель була у Микити Хрущова.

Rolls-Royce Silver Cloud, що був у Хрущова ТопЖыр

Cadillac DeVille

Колись фанатом таких Cadillac 1959 року був Елвіс Преслі. Авто має добру "начинку" – у ньому є кондиціонер, круїз-контроль та електросклопідйомники.

Cadillac DeVille з круїз-контролем AutoRia

Plymouth Hemi Cuda

Один з найцінніших масл-карів, який може коштувати декілька мільйонів. Кабріолет має семилітровий V8 Hemi, розганяється до сотні за 5,6 с, а його максимальна швидкість – 240 км/год.

Plymouth Hemi Cuda розганяється до сотні за 5.6 с ТопЖыр

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Jaguar відродить гоночну модель 50-х років C-Type. Деякі її оригінальні моделі оцінюються восьмизначними сумами. Така ціна пояснюється малим тиражем моделі, яка була випущена у кількості всього 53 штук.