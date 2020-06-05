Під забороною: Wheelsandmore підготувала "незаконний" Audi RS Q8

Німецьке ательє Wheelsandmore пропонує багаторівневий тюнінг флагманського кросовера Audi RS Q8, причому не всі з них є легальними в Німеччині.

На думку майстрів компанії, стокових 600 л.с. недостатньо для справжніх фанів швидкості. Залежно від потреб і фінансових можливостей клієнтів, компанія Wheelsandmore пропонує 5 ступенів форсировки RS Q8.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

На першому рівні апгрейд "софта" електронного блоку управління двигуном дозволить збільшити потужність з 600 до 710 к.с., а величина крутного моменту виросте з 800 до 920 Нм. Чіп-тюнінг обійдеться в 2100 євро.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

На другому рівні крім цього пропонується встановити вихлопну систему Capristo з оптимізованим потоком і поліпшеними акустичними характеристиками. "Прямоток" дозволяє підняти потужність до 725 к.с., а крутний момент – до 930 Нм. З урахуванням установки, модернізація обійдеться в 7688 євро.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

Третій етап передбачає установку нового повітряного фільтра з мінімальним опором, а також модернізацію впускного колектора. Це дозволить наростити потужність до 786 сил, а момент досягне відміткі 1060 Нм. За все доведеться викласти 12521 євро.

На четвертій стадії під капотом з'явиться новий більш продуктивний турбонагнетатель, що дозволить довести потужність мотора до 965 к.с. і підняти момент до 1250 Нм. Ці характеристики зажадають інвестицій в розмірі 33529 євро.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

На фінальному етапі тюнери з Wheelsandmore переходять на "темну сторону", тому в Німеччині експлуатувати авто 5-го рівня не можна. За словами творців, на даному етапі все, що обумовлено еко-нормами Євро 6-d і заважає досягненню максимальних характеристик видаляється. В даному випадку "в топку" відправляються каталітичний нейтралізатор і глушник. Двигун дихає "на повні груди", а вихлопна система забезпечує безперешкодне відведення вихлопних газів. В результаті цього потужність мотора досягає 1010 к.с., а крутний момент обмежений електронікою на позначку 1250 Нм. За "протизаконний" тюнінг доведеться заплатити 41933 євро.

Audi RS Q8 Wheelsandmore tuning-wheels-exhaust.com

Крім того, компанія підготувала для своїх клієнтів 24-дюймові складові легкосплавні диски G-Logic зі швидкісними шинами Vredestein розмірності 295/30 спереду і 355/25 – ззаду.

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