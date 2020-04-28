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28 квітня • оновлено в 18:59
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Під сімку: нова BMW 5-Series показалася на офіційних фото

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Уже в цьому році, орієнтовно в травні, повинна дебютувати оновлена BMW 5-Series 2021. Однак її дизайн відомий вже зараз – в мережу витекли фото новинки, які опублікував сайт BMW Blog.

Неозброєним поглядом можна і не замінити ті зміни, які баварці підготували для культового седана, але якщо оновлену версію поставити поруч з актуальною, то відмінності відразу проступають. Автомобілю "підтягнули" зовнішність з усіх боків, але найбільше фейсліфтінг торкнувся все ж передньюї частини та "корми".

BMW 5-Series 2021

BMW 5-Series 2021

bmwblog.com

BMW 5-Series G30 в актуальній версії

BMW 5-Series G30 в актуальній версії

carscoops.com

BMW 5-Series 2021 отримала велику решітку радіатора (самі ніздрі стали більшими, крім того їх з'єднали хромованою перегородкою – до цього вони були розділені на самостійні деталі), більш чіткі фари (їх погляд став злішим) і нову графіку задніх ліхтарів (оптика зменшилася в обсязі, а її краї стали гострішими). Крім того, трохи змінилася форма кришки багажника. В цілому ж дизайн "п'ятірки" наблизився до старшої моделі – седану 7-Series G12.

BMW 5-Series 2021

BMW 5-Series 2021

bmwblog.com

BMW 5-Series G30 в актуальній версії

BMW 5-Series G30 в актуальній версії

carscoops.com

На фотографіях представлена плагін-гібридна BMW 530 e G30 з M-пакетом, тому у цій модифікації очікувано встановлені спортивні бампери. І вони також відрізняються від тих, якими оснащується нинішня модель: з переднього бампера зникли світлодіодні елементи, зате збільшилася площа повітрязабірників, в той час як задній бампер отримав більш закруглені краї і декоровану чорну вставку, що імітує дифузор.

Про технічні характеристики BMW 5-Series 2 021 толком нічого невідомо, але, як очікується, той самий плагін-гібрид стане потужнішим (зараз він видає 252 к.с. і 420 Нм), крім того, у моделі з'явиться нова версія – "заряджений" гібрид 545 e сукупної віддачею 400 л.с.

Раніше OBOZREVATEL публікував фото серійного електричного кросовера BMW iX3.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
BMW нові авто
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