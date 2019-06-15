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Під Одесою зіткнулися три фури: відео страшного ДТП

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У суботу, 15 червня, на Одеській трасі сталася масштабна ДТП. Причиною аварії стало зіткнення трьох фур.

Інформація про потерпілих уточнюється, пише на сторінці Facebook "Києв Оперативний".

У соцмережі також було опубліковано відео з ДТП, на якому можна побачити результат жахливої події.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на мосту по бульвару Дружби Народів вранці 15 червня зіткнулися два автомобіля – Skoda і Chevrolet Aveo, в результаті чого загинули чотири людини.

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Місце
УкраїнаОдеса
Тег
ДТП
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