Під Львовом знайшли ідеальну ВАЗ-2106 з мінімальним пробігом

Автомобільний блогер Roma-Urraco знайшов в Україні чергову капсулу часу. На цей раз – ВАЗ-2106 в ідеальному стані і з мінімальним пробігом.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ексклюзивну "шістку" 1984 року ентузіасту вдалося "відкопати" в місті Стрий Львівської області.

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

Все своє життя автомобіль зберігався в одних руках: їм володів вчений-фізик, який придбав машину після виходу на пенсію. На заслуженому відпочинку чоловік займався бджільництвом, тому забарвлення автомобіля він підібрав за родом свого заняття – насичений жовтий, іменований як "Охра".

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

На унікальній ВАЗ-21063 власник їздив тільки в суху і теплу погоду, зберігалася машина в гаражі, до того ж, на колодках і під чохлом, а тому стан у неї чудовий – на кузові немає ні натяку на іржу. Пробіг автомобіля складає трохи більше 23 тис. км, за весь час на ній замінили лише "витратні матеріали".

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

"Шестірку" вже перегнали в Києві, причому їхала вона своїм ходом (650 км). Разом з автомобілем колишній господар віддав комплект нових радянських шин, набір запчастин і навіть "НДРівську" автокосметику.

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

Оснащений ВАЗ-21063 1,3-літровим 64-сильним бензиновим двигуном від ВАЗ-21011. Коробка передач – механічна чотириступінева.

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 з мінімальним пробігом Roma-Urraco, Drive2

Відзначимо, що ВАЗ-2106 був одним з наймасовіших радянських автомобілів: за всі роки виробництва – 1976-2006 – на різних заводах було випущено понад 4,3 млн екземплярів цієї моделі.

До слова, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в гаражі під Полтавою знайшли стару Волгу з мінімальним пробігом.

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