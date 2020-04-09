Під колір сумочки: Toyota представила жіночий автомобіль

Компанія Toyota представила нову версію компактного хетчбека Passo, розроблену спеціально для жіночої аудиторії.

Toyota Passo Moda Charm створена для жіночої аудиторії toyota.com

Новинка, що отримала назву Passo Moda Charm, уже доступна для замовлення на японському ринку. Від звичайного Toyota Passo версія Moda Charm відрізняється елементами декору, багатою комплектацією і яскравим забарвленням, включно з рожевим Juicy Pink.

Toyota Passo Moda Charm в кольорі Juicy Pink toyota.com

Всього для новинки пропонується п'ять кольорів екстер'єру, причому, для кожної з них можна замовити контрастний дах. Рожева машина багато в чому нагадує автомобіль-близнюк Daihatsu Boon Style, який і надихнули творців версії Passo Moda Charm.

Всього Toyota Passo Moda Charm пропонується 5 кольорів, причому дах можна замовити в контрастному чорному або білому кольорі toyota.com

У салоні Passo Moda Charm використовується обробка зі штучної шкіри і тканини з кольоровими вставками. У комплектацію увійшли підігрів водійського крісла і мультимедійна система з навігацією і панорамним екраном. Цікавою особливістю моделі стало спеціальне тонування стекол, що оберігає мешканців салону від ультрафіолетового випромінювання.

Салон Toyota Passo Moda Charm toyota.com

Компактний міський хетчбек оснащений 1-літровим 3-циліндровим бензиновим мотором потужністю 69 л.с.і крутним моментом 92 Нм. У парі з ним працює варіатор CVT. Ціна на Toyota Passo Moda Charm стартує з $14850 за передньоприводну версію, а варіант із повним приводом обійдеться мінімум в $16460.

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