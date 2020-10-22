Під Києвом водії регулярно потрапляють у ДТП на одному й тому самому місці

У місті Ірпінь Київської області існує ділянка дороги, де регулярно відбуваються ДТП. Тільки з липня цього року там сталося щонайменше 8 аварій. При цьому здебільшого винні в цьому самі водії.

Як пише на своїй сторінці у Facebook користувач Emil Salmanov, вся справа в тому, що водії плутають виїзд із двору із заїздом. Водночас сам виїзд побудований під великим кутом, а бордюр там дуже високий. Найчастіше в пастку потрапляють водії, які не знайомі з місцевістю – вони не бачать, що там гострий кут і намагаються повернути.

Автомобілісти плутають виїзд зі в'їздом і потрапляють в ДТП Скріншот публікації

У коментарях до публікації користувачі відзначили, що недавно дорожники там змінили розмітку і встановили застережливий знак, однак проблему це ніяк не вирішило – автомобілі як і раніше опиняються в "капкані".

Так виглядає виїзд з боку дороги (розмітка вже змінена) facebook.com/emil.salmanov.7

Emil Salmanov також опублікував фото, на яких зображені ДТП на злощасному виїзді. Знімки були зроблені в липні-жовтні цього року. Як видно, за цей час в аварію потрапило 8 машин, і це лише зафіксовані випадки.

Місце в Ірпені, де регулярно відбувається ДТП .facebook.com / emil.salmanov.7

Місце в Ірпені, де регулярно відбувається ДТП .facebook.com / emil.salmanov.7

Місце в Ірпені, де регулярно відбувається ДТП .facebook.com / emil.salmanov.7

Місце в Ірпені, де регулярно відбувається ДТП .facebook.com / emil.salmanov.7

Місце в Ірпені, де регулярно відбувається ДТП .facebook.com / emil.salmanov.7

Місце в Ірпені, де регулярно відбувається ДТП .facebook.com / emil.salmanov.7

Місце в Ірпені, де регулярно відбувається ДТП .facebook.com / emil.salmanov.7

Автомобілісти плутає виїзд зі в'їздом і потрапляють в ДТП Скріншот публікації

Раніше OBOZREVATEL публікував фото наслідків буксирування автомобіля в режимі паркінгу. Машина отримала серйозні пошкодження ходової частини і тепер потребує дорогого ремонту.